Папарацци засняли Бьянку Цензори в обнажающем ягодицы боди

Папарацци заметили дизайнера Бьянку Цензори в откровенном наряде на свидании с мужем, рэпером Канье Уэстом. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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Известно, что возлюбленные направлялись в ресторан Stonehouse, расположенном в Санта-Барбаре, США. Так, фотографы запечатлели супругу музыканта в обнажающем ягодицы белом боди, колготках и остроносых черных туфлях. Уэст, в свою очередь, был одет в белую футболку, черные брюки и кроссовки.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст установил жесткий контроль над Бьянкой Цензори. Стало известно, что артист принимает все решения за супругу и критикует ее внешний вид. Кроме того, он проверяет ее социальные сети и следит за тем, что она ест и пьет.