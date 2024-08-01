Объем: как его придать волосам, если вам 45+

Красивые волосы — блестящие, здоровые и объемные. По ряду естественных причин с возрастом густота волос может снижаться, когда-то пышные локоны быстро становятся плоскими после утомительной процедуры мытья и укладки. Все это может показаться злой шуткой, особенно, если у вас изначально были тонкие волосы. Но есть несколько способов подделать полноту.

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Стрижка для кудрей или волнистых волос

Правильная стрижка может творить чудеса с плоскими локонами, добавляя им объем и структурность.

«Именно способность создавать массу, связь и единство придает волосам полноту, которая может отсутствовать, когда кудряшки слишком долго не стригутся или когда волосы становятся слишком длинными и перестают соединяться в понятную форму», — объясняет стилист Евгения Куклина.



Если ваши волосы прямые от природы, можно сделать легкую естественную биозавивку (это совсем не та «химия», которой щеголяли наши бабушки!). И после этого попросите парикмахера сделать округлую стрижку с подвижными слоями — это возможно и на длинных волосах.

Экспериментируйте с цветом

Умный способ создать иллюзию более объемной прически — попробовать различные цветовые сочетания, которые придадут глубину и объем. Например, контурирование волос — модная техника, которая может сделать ваши локоны более густыми за счет стратегического размещения светлых и темных цветов вокруг лица.

«Ваш парикмахер может использовать сочетание прикорневого затемнения (нанесение темного оттенка на корни), бликов (более светлые участки волос) и низких бликов (более темные пряди) для контраста. Одно предостережение: слишком частое окрашивание волос может ослабить пряди, особенно в случае использования агрессивных красителей», — предупреждает Евгения.



Откажитесь от тяжелых продуктов

Некоторые дамы настолько зациклены на борьбе с пушистостью волнистых волос, что используют кучу укладочных средств (да еще и проутюживают сверху пряди, что изрядно портит шевелюру). Но, вопреки распространенному мнению, небольшая пушистость может стать залогом желаемого объема. Евгения рекомендует использовать гели на водной основе, которые позволяют создать более «живой» вид, не склеивая прядей. «Это означает сочетание вьющихся и объемных волос», — говорит она. Чтобы найти правильный баланс, замените тяжелые гели на легкие.

Рассмотрите варианты клипс

Стремитесь к мгновенному объему? Клипсы для наращивания могут стать вашим лучшим вариантом. Количество накладных прядей зависит от того, какого объема вы хотите добиться.

«Клипсы — отличный и не требующий больших затрат вариант для придания волосам объема», — говорит Евгения.



Чтобы прическа выглядела реалистично, выбирайте текстуры, которые хорошо сочетаются с вашим естественным рисунком локонов.

Стилист также рекомендует снимать накладные волосы на ночь, чтобы избежать спутывания и матирования во время сна. Хотя клипсы могут быть быстрым способом придания объема, очень важно не пренебрегать состоянием своих натуральных локонов.

«Не носите их слишком часто и не забывайте ухаживать за искусственными волосами, поддерживая их чистоту и увлажненность», — советует Евгения.



Играйте с пробором

Это может показаться до банальности простым, но смена пробора — не требующий особых усилий способ создать более объемные локоны.

«Игра с проборами — идеальный вариант, ведь у некоторых из нас разная степень густоты по всей голове», — говорит Евгения.

