Трюки, которые сделают духи суперстойкими

Идеальные духи – это не просто приятный аромат, но и его стойкость на протяжении всего дня. Как же сделать так, чтобы любимый аромат оставался как можно дольше? "Рамблер" раскроет несколько полезных трюков.

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Подготовка кожи

Стойкость духов во многом зависит от состояния кожи. Увлажненная кожа удерживает аромат лучше, чем сухая. Используйте нейтральный увлажняющий крем или лосьон без запаха перед нанесением духов. Это создаст на коже барьер, который будет удерживать аромат. Особенно, если использовать гель для душа и лосьон для тела с тем же ароматом, что и ваши духи. Это создаст многослойную ароматическую базу, которая будет держаться дольше.

Нанесение на пульсовые точки

Пульсовые точки — это места, где кожа тоньше и где можно ощутить биение пульса. Тепло, выделяемое в этих зонах, помогает аромату раскрываться лучше и дольше сохраняться. Наносите духи на запястья, за ушами, на шею, сгибы локтей и колен. Перед этим нанесите немного вазелина на пульсовые точки. Это поможет удержать аромат на коже дольше.

Естественная сушка

Ваши волосы и одежда могут отлично удерживать аромат. Слегка распылите духи на волосы (но избегайте чрезмерного использования, чтобы не пересушить их) или на внутреннюю сторону одежды. Однако будьте осторожны с деликатными тканями, чтобы не оставить пятен. После нанесения духов не растирайте их. Это разрушает молекулы аромата и уменьшает его стойкость. Просто дайте духам высохнуть естественным образом.

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Хранение духов

Правильное хранение духов также влияет на их стойкость. Держите духи в прохладном, темном месте, подальше от прямых солнечных лучей и тепла. Высокие температуры и свет могут разрушить ароматические масла и сделать духи менее стойкими.

Берите также с собой небольшую дорожную версию любимых духов. Это позволит освежить аромат в течение дня и всегда чувствовать себя уверенно.

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