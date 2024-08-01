Фанаты восхитились внешностью 59-летней звезды «Секса в большом городе»

Фанаты восхитились внешностью американской актрисы Кристин Дэвис на новых фото папарацци. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци заметили 59-летнюю звезду сериала «Секс в большом городе» во время съемок драмы «И просто так» в Нью-Йорке. На размещенных кадрах знаменитость примерила черное облегающее платье без рукавов длины до колена. Помимо этого, актриса надела черные капроновые колготки и босоножки на каблуках.

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Поклонники оценили внешний вид Дэвис в комментариях под материалом.

«Кристен выглядит великолепно!!!! Обожаю ее волосы», «Выглядит фантастически», «Она выглядит потрясающе!», «Лучший ее образ за последнее время», «Кристин красивая женщина! Очень удачный наряд!» — восхитились они.



В мае актриса Кристин Дэвис показала лицо без макияжа. На опубликованном кадре было видно, что знаменитость одета в футболку белого цвета, а ее волосы завиты в крупные локоны.