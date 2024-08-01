41-летняя российская актриса опубликовала фото в бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала архивное фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном черно-белом кадре 41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» позировала, стоя на коленях на пляже на фоне моря. Она надела бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и трусы с металлической фурнитурой и завязками на бедрах. Также знаменитость примерила бейсболку с принтом и распустила волосы.

«Быстрее бы...», — указала артистка в подписи к снимку.



В июле 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снялась полностью без одежды и показала фото фанатам.