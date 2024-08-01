Стилист назвала модную одежду на осень

Стилистка Ольга Гарина перечислила россиянкам модную одежду на осень 2024 года. Ее комментарий публикует 76.ru.

В первую очередь она внесла в список длинные кардиганы объемной вязки и пончо различных расцветок. Кроме того, в грядущем сезоне актуальны будут наряды из экокожи и экомеха и изделия с бахромой или вырезами.

«Но не сексуальные или вызывающие [вырезы], а достаточно деликатные, которые придают изюминку», — пояснила собеседница издания.



В то же время эксперт порекомендовала обратить внимание на оверсайз-одежду с широкими плечами, бомберы, юбки длины миди и макси и приталенные предметы гардероба. При этом она назвала главным аксессуаром длинные перчатки, а также включила в перечень галстуки и банты.

В июле стилистка Селена Сафарова раскрыла россиянкам способы носить прозрачную одежду.