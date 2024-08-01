Веснушки, влажные губы и лисьи глазки: лучшие акценты в макияже в этом сезоне

Несмотря на то, что большая часть жаркого сезона прошла, а за окном идут дожди, вы можете продлить лето в своем образе, сделав яркий акцент в макияже. Не бойтесь экспериментировать, а топ-визажист и мастер по прическам Ксения Бохо подскажет самые трендовые мейки, которые плотно заняли свои позиции у каждой модницы.

© Unsplash

Сияющая кожа

Этот тренд с нами уже давно, но он и не думает сдавать позиции, все глубже и глубже укореняясь в наши макияжные пристрастия.

«Сияющая кожа с матовым тоном, полностью сияющий тон, кремовый и сухой хайлайтер, использование подсвечивающей базы и кремового хайлайтера вместо тона — это лишь небольшие вариации на тему glowing skin», — делится визажист.



Эффект «сгоревшей кожи»

Воплощается при помощи большого количества румян. Теперь они наносятся не только на яблочки щек и тянутся к виску, но и на кончик носа, переносицу и соединяются с основным местом нанесения, одной сплошной линией.

«Для дополнительной стойкости, лучше сначала нанести кремовые румяна в стике или кремовый тинт, затем растушевать синтетической кистью с прямым срезом или пальцами, после закрепить сухими румянами», — акцентирует Ксения.



Веснушки

Когда этот тренд пришел к нам, то рисовались веснушки только на зоне носа и щек, однако сейчас их наносят по всему лицу, совершенно не ограничивая себя. Щеки, нос, лоб, подбородок — это теперь излюбленные места для веснушек.

«Рисуются при помощи спрея для окраски отросших корней волос, при помощи кисти дуофибра и тинта для бровей. Во многих салонах уже появилась услуга рисования веснушек хной», — говорит мастер.



Лисьи или кошачьи глазки

Этот эффект достигается не только при помощи рисования вытянутой формы в макияже, но и накладными ресницами. Весь акцент при креплении ресниц, делается на внешний угол глаза.

«И при этом, не используются сильно подкрученные ресницы изгиба „С“ или „D“. Им на смену пришел новый „L“ изгиб, который и позволяет создавать такой актуальный эффект», — делится эксперт.



Эффект «влажных» губ

Матовые помады постепенно сдают многолетние лидирующие позиции. Их смещают с пьедестала сочные блески, масла для губ и помады в стике с тающей текстурой. В моде сейчас именно влажный глянцевый финиш.

«Для стойкости таких продуктов, рекомендую предварительно нанести карандаш не только на контур, но и на всю поверхность губ», — акцентирует визажист.



При выборе трендовых акцентов, самое главное — руководствоваться именно тем, что вас действительно украшает и дарит радость при каждом взгляде в зеркало.