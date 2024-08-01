«Порошковый» эффект: парфюмы с запахом косметических средств

Парфюмеры не только работают над отдушками для помады или крема, но иногда идут от обратного — создают духи, вдохновляясь классическими косметическими ароматами.

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Мыло, крем для загара, пудра, помада… В современной парфюмерии есть особое семейство ароматов с нотами косметики. Композиции, имитирующие запах классических средств макияжа, обычно символизируют ухоженность, достаток и комфорт. Чтобы придать аромату «порошковый» эффект, парфюмеры используют цветочные ноты, например мимозу, жасмин, гелиотроп, в сочетании с мускусом. А для ольфакторного аналога помады отдают предпочтение розе с фиалкой. Почему? Дело в том, что именно такая цветочная комбинация использовалась на заре промышленного производства средств макияжа, чтобы перебить сомнительный запах несовершенных еще косметических баз на основе животного жира. С годами качество основ улучшилось, но отдушка осталась: цветы стали ассоциироваться с уверенностью и красотой, которые дает нам макияж.

Запах крема для загара имитируют с помощью нот кокоса, тиаре, иланг-­иланга, туберозы и амбры. «Мыльность» же аромату гарантирует сочетание мускус-­цитрусы-­роза как в классическом туалетном мыле Camay.