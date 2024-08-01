Опрос показал, как проходит свадебное торжество в столице

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и компания онлайн-исследований «ОнИн» провели опрос среди жителей столицы и рассказали «Вечерней Москве», как проходит свадебное торжество в городе.

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Половина опрошенных пар предпочла классический формат свадьбы с росписью и ужином, 40 процентов — с банкетом, 10 процентов — только с росписью.

Большинство респондентов, а именно 51 процент, в качестве места проведения мероприятия выбрало ресторан, 18 процентов — загородный дом или отель, 17 процентов — банкетный зал. Лишь девять процентов отдали предпочтение празднованию в собственном доме. Молодожены из Центрального федерального округа чаще других выбирают загородные дома и отели.

При заказе еды на торжество 50 процентов москвичей пользовались сервисами доставки, 29 процентов — заказывали блюда из ресторанов. Во время подготовки к регистрации 59 процентов заказывали перекусы онлайн, 41 процент докупал блюда для фуршета. Также 39 процентов пар оформили доставку цветов и декора, 24 процента — подарков гостям и косметики, восемь процентов — медикаментов.

Для банкета половина новобрачных выбирала традиционные блюда. 38 процентов респондентов добавили детское меню, что особенно популярно у жителей столицы. 31 процент предпочел зарубежную кухню, 17 процентов — вегетарианские или веганские блюда, 15 процентов — халяль.

Практически ни одна свадьба не обходится без торта, поэтому в день торжества он был у 90 процентов пар. Из сладостей более половины опрошенных выбрали тарталетки и конфеты, треть — макаруны, кейк-попсы и мороженое.

Большинство москвичей отмечают свадьбу не более двух дней, только у 11 процентов семейных пар праздник длился три дня.

Аналитики сервиса для знакомств Mamba провели исследования о «красных флагах» в отношениях среди жителей столицы. Они доказали, что 40 процентов мужчин и 37 процентов женщин считают посещение психолога признаком проблем с ментальным здоровьем.