Cуматоха, связанная с организацией торжества, может испортить настроение как невесте, так и жениху. А ссоры в преддверии церемонии никому не нужны. Если у вас заранее возникают мысли вроде «скорее бы все закончилось и мы улетели бы в свадебное путешествие», скажите спасибо тиктокерам. Теперь отдохнуть можно и перед свадьбой, чтобы этот особенный день провести, так скажем, в расцвете сил. И эксперты такой подход всецело одобряют.

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«Предсвадебный стресс может негативно сказаться на отношениях жениха и невесты, создавая чувство изоляции и давления, которые могут омрачить радость. Ранний медовый месяц — отличный способ расслабиться и пообщаться со своим партнером», — рассказала свадебный организатор Эллисон Каллман в беседе с The Post.



Эксперт посоветовала ограничиться непродолжительным бюджетным отдыхом, чтобы «восстановить связь», но при этом обойтись без крупных затрат. Необязательно уезжать из города — достаточно взять парочку отгулов и наслаждаться прогулкой по любимым местам.