Дерматолог назвал способы избежать проблем с кожей в мегаполисах

Сохранить молодость и здоровье кожи жителям мегаполисов помогут антиоксиданты, заявила дерматолог-косметолог, врач первой категории, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова. Несколько простых мер, помогающих избежать проблем с кожей, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Гулаковой, в загрязненном воздухе мегаполиса содержатся свободные радикалы, способные повреждать клеточные мембраны, белки и ДНК и тем самым провоцировать преждевременное старение. Чтобы нейтрализовать их действие и защитить кожу, и нужны антиоксиданты, объяснила врач. Она посоветовала использовать косметику с антиоксидантами в составе и употреблять в пищу содержащие их продукты, например, цитрусовые фрукты.

Еще одна рекомендация дерматолога — тщательно очищать кожу.

«Поскольку загрязнения воздуха могут оседать на коже, сушить ее и забивать поры, важно регулярно очищать ее и увлажнять. Используйте мягкие средства для очищения и увлажняющие кремы и сыворотки, которые помогут сохранить естественный баланс кожи», — Наталия Гулакова, дерматолог-косметолог, врач первой категории.



Также Гулакова подчеркнула, что даже в городе необходимо использовать солнцезащитные средства. По ее словам, ультрафиолетовые лучи могут усугубить вредные для кожи последствия городского загрязнения, поэтому пренебрегать кремами с высоким уровнем SPF нельзя.

В заключение врач напомнила, что для молодости и здоровья кожи важно не только ухаживать за кожей, но и вести здоровый образ жизни. Она призвала россиян правильно питаться, употреблять достаточное количество воды, вести активный образ жизни и избегать вредных привычек.

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