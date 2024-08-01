Врач рассказал, как убрать обвисшую кожу после похудения

Современная медицина предлагает большой спектр методик для борьбы с ухудшением качества кожи. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог, тренер Учебного центра «МСТ» Кристина Медведева.

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«Наша кожа достаточно эластична и при небольших, и главное медленных колебаниях веса, быстро адаптируется и подтягивается вслед за новыми формами. Безопасным для кожи является похудение на 0,5–1 кг в неделю. Но многие худеют стремительно, сразу на 10–15 килограмм, а это очень большой стресс для организма в целом и для кожи в частности. Если описать процесс просто, то кожа просто не успевает за слишком быстрыми изменениями», — объяснила она.



По словам врача, подтянуть обвисшую после похудения кожу проще всего с помощью аппаратных методик, направленных на стимуляцию выработки коллагена и эластина.

«Доказанный лифтинг — эффект на лице и теле дает SMAS-лифтинг Utims A3: эта аппаратная процедура сфокусированного ультразвука направлена на выработку собственного коллагена и эластина. Аппарат по телу воздействует на кожу и подкожную жировую клетчатку, сокращая освободившиеся пространства после уменьшения жировых клеток (адипоцитов) вследствие похудения. Процедуру достаточно проводить один раз в год, а эффект будет нарастать в первые полгода», — рассказала врач.



Еще одна популярная процедура для подтяжки кожи после похудения — аппаратный RF-лифтинг.