Визажист перечислил тренды в макияже на осень

Визажист-эксперт ИЛЬ ДЕ БОТЭ Анастасия Юлина рассказала «Газете.Ru», как создать трендовый бьюти-образ этой осенью.

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Из новых и необычных трендов Анастасия отметила легкую небрежность — особенно это заметно в макияже глаз на осенне-зимних подиумах.

«Большинство дизайнеров придумали для моделей слегка размазанные смоки айз, будто их сделали прямо пальцем. Оттенки лучше выбирать темные и контрастные, а сами тени — как матовые, так и сияющие. Наносите их подушечкой пальца и не стремитесь к идеальному переходу: чем более гротескно выглядит макияж, тем лучше!» — начала визажист.



По словам Анастасии Юлина, тренд на сияющую кожу не сдает позиций.

«Носить матовые тональные средства мы будем еще нескоро. Поэтому главное — добиться сияния будто изнутри, не перегружая кожу лишними продуктами», — считает эксперт.



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«Поэтому лучше сделать акцент на уход за кожей, а макияж выполнить суперлегкими текстурами», — добавила Юлина.



Что касается губ, по мнению визажиста, на смену блескам, бальзамам и маслам приходит вечная классика — красная помада.

«Выбирайте ту, что идет именно вам — а будет ли она матовой или сияющей, плотной или полупрозрачной, морковной или почти винной, совсем неважно», — добавила она.



А завершить образ эксперт советует заметными ресницами.