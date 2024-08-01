Визажист перечислил тренды в макияже на осень

Визажист Анастасия Юлина назвала небрежность трендом на осень
Визажист-эксперт ИЛЬ ДЕ БОТЭ Анастасия Юлина рассказала «Газете.Ru», как создать трендовый бьюти-образ этой осенью.
Из новых и необычных трендов Анастасия отметила легкую небрежность — особенно это заметно в макияже глаз на осенне-зимних подиумах.
«Большинство дизайнеров придумали для моделей слегка размазанные смоки айз, будто их сделали прямо пальцем. Оттенки лучше выбирать темные и контрастные, а сами тени — как матовые, так и сияющие. Наносите их подушечкой пальца и не стремитесь к идеальному переходу: чем более гротескно выглядит макияж, тем лучше!» — начала визажист.
По словам Анастасии Юлина, тренд на сияющую кожу не сдает позиций.
«Носить матовые тональные средства мы будем еще нескоро. Поэтому главное — добиться сияния будто изнутри, не перегружая кожу лишними продуктами», — считает эксперт.
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«Поэтому лучше сделать акцент на уход за кожей, а макияж выполнить суперлегкими текстурами», — добавила Юлина.
Что касается губ, по мнению визажиста, на смену блескам, бальзамам и маслам приходит вечная классика — красная помада.
«Выбирайте ту, что идет именно вам — а будет ли она матовой или сияющей, плотной или полупрозрачной, морковной или почти винной, совсем неважно», — добавила она.
А завершить образ эксперт советует заметными ресницами.
«В этом сезоне возвращаются накладные пучки на верхнем и нижнем веке. На подиумах они были цветными и даже со стразами. В офис так, конечно, не пойдешь, но можно видоизменить обычный макияж и добавить в него трендовые элементы — например, густо прокрасить ресницы объемной тушью, а затем склеить между собой кончики нескольких ресниц во внешнем уголке глаза, пока они еще не высохли. Оттенок бургунди на ресницах будет особенно актуален — но можно использовать и привычную черную тушь», — заключила Анастасия Юлина.