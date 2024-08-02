Лучшие синие шампуни для возвращения волосам холодного блеска

Сегодня рассказываем о синих шампунях, которые помогут избавиться от нежелательных теплых оттенков и вернуть вашим волосам свежий холодный блеск. Если ваши окрашенные волосы приобрели нежелательные желтые или оранжевые оттенки, синий шампунь станет вашим спасителем. Давайте разберемся, какие шампуни действительно работают и почему.

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Почему волосы становятся желтыми?

Прежде чем перейти к списку лучших синих шампуней, давайте разберемся, почему волосы могут стать желтыми или оранжевыми:

Окисление: Воздействие кислорода и солнечных лучей окисляет пигменты в волосах, вызывая появление желтизны.

Жесткая вода: Минералы в жесткой воде могут накапливаться на волосах, придавая им нежелательный оттенок.

Теплые пигменты: Некоторые краски для волос содержат теплые пигменты, которые со временем проявляются.

Как выбрать синий шампунь?

При выборе синего шампуня важно учитывать несколько факторов:

Тип волос: Убедитесь, что шампунь подходит для вашего типа волос — сухих, жирных, нормальных или поврежденных.

Состав: Избегайте шампуней с агрессивными химическими веществами.

Отзывы: Читайте отзывы других пользователей, чтобы понять, насколько эффективен шампунь.

Как использовать?

Чтобы добиться максимального эффекта, следуйте этим простым советам:

Не используйте слишком часто: Синий шампунь может сушить волосы, поэтому используйте его 1-2 раза в неделю. Оставьте на несколько минут: Нанесите шампунь на влажные волосы и оставьте на 3-5 минут, чтобы пигменты успели подействовать. Используйте кондиционер: После шампуня обязательно используйте увлажняющий кондиционер, чтобы избежать сухости.

Лучшие синие шампуни

1. Matrix Brass Off

Этот шампунь идеально подходит для тех, кто хочет избавиться от нежелательной желтизны и придать волосам холодный оттенок. Он содержит витамин Е и масло жожоба, которые питают и увлажняют волосы, делая их мягкими и блестящими. Профессиональный стилист Джордж Папаниколас рекомендует его для своих клиентов с мелированными волосами, так как он эффективно нейтрализует оранжевые оттенки.

2. Joico Color Balance Blue

Этот шампунь использует технологию Smart Release для мгновенного устранения нежелательных теплых оттенков. Он содержит кератин, масло шиповника и аргинин, которые укрепляют и защищают волосы. Шампунь имеет приятный цитрусовый аромат и рекомендуется использовать его 2-3 раза в неделю для достижения максимального эффекта.

3. dpHUE Cool Brunette Shampoo

Этот шампунь не только нейтрализует оранжевые и желтые оттенки, но и укрепляет волосы благодаря содержанию шелковых протеинов и экстракта гибискуса. Он безопасен для окрашенных волос и не содержит сульфатов, что делает его мягким и нежным.

4. Davines Heart of Glass Silkening Shampoo

Этот шампунь, обогащенный экстрактом баобаба, придает волосам блеск и нейтрализует теплые оттенки с помощью натуральных синих пигментов из плодов ягуа. Итальянская формула без сульфатов делает его идеальным выбором для блондинок, которые хотят сохранить холодный оттенок своих волос.

5. Virtue ColorKick Debrassing Shampoo

Этот шампунь содержит уникальную молекулу кератина Alpha Keratin 60ku, которая проникает в структуру волос и устраняет повреждения. Он подходит для всех типов волос, включая седые и серебристые, и обладает ароматом юзу, ромашки и сандала.

Синие шампуни — это отличное средство для тех, кто хочет сохранить холодный оттенок волос и избавиться от желтизны. Они также помогают бороться с жирностью, делая волосы свежими и чистыми. Попробуйте один из шампуней из нашего списка и наслаждайтесь красивыми, здоровыми волосами каждый день!