Николь Кидман удивила фанатов образом на Олимпиаде в Париже

Актриса отказалась от лоска и шика в пользу комфорта. Поклонники привыкли видеть Николь Кидман всегда при параде – высокие каблуки, летящее платье, укладка и макияж. Олимпийские игры в Париже стали исключением, ради которого звезда «Большой маленькой лжи» сменила туфли на кроссовки.

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Актриса опубликовала фото, на котором продемонстрировала лук, выбранный ею для посещения соревнований. Николь появилась на стадионе в классических голубых джинсах и белой рубашке, а также взяла с собой чёрный блейзер.

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Поклонники звезды признались, что практически не узнали её в таком простом образе, и отметили, что даже комбинация настолько простых вещей нисколько не умалила красоту и шарм актрисы. Более того, парижская погода располагает к ношению максимально удобной одежды, которая позволит целый день болеть за спортсменов.