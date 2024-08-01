Стилист посоветовал украшать кепки брошами с рынка

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов посоветовал украшать кепки брошами с рынка. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«И вот в одном из недавних выпусков шоу «Модный приговор» я наглядно показал как легко можно превратить базовую кепку в уникальный головной убор! Модная Заметка. Украшайте базовые кепки разномастными брошами! Выглядит просто вау! Купить такие броши можно в магазине, на Садоводе или на Дубровке — там еще и поторговаться можно!» — написал он (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).



На днях Александр Рогов объяснил, как «усмирить» леопарда в образе. Он посоветовал носить футболки и кеды с леопардовым принтом.

А недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.