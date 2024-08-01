Софья Эрнст снялась в древне-русском образе для глянца

Жена Константина Эрнста актриса Софья Эрнст стала лицом нового выпуска журнала «Собака.Ru». Об этом сообщается на официальном сайте издания.

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Софья Эрнст снялась в древне-русском образе: красном платье и с косами. На страницах журнала она позировала в накидке из дубовых листьев, желтой юбке и фартуке. В интервью она рассказала о моде и создании программы на Первом.

«Я и придумала. Когда муж предложил мне сделать программу, я стала соображать, что могло бы отозваться у зрителей. Как сделать так, чтобы было не уныло, не старомодно или тяжеловесно. Фольклористы — действительно достаточно закрытое сообщество, которое ревностно относится к наследию, а особенно к его интерпретации или актуализации», — рассказала Эрнст о передаче на Первом «Играем свадьбу».



Софья Заика (в девичестве. — Газета.Ru) официально стала женой продюсера, который на 27 старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью. У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей девочке Эрике восемь лет, младшей Кире семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года. Дочери супругов впервые появились на публике в 2023 году, они побывали с родителями в Кремле. В тот день президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала за создание снятого в космосе художественного фильма «Вызов» — первой картины, съемки которой проходили на борту Международной космической станции (МКС).

У Эрнста также есть дочь от театрального критика Анны Силюнас. Александре 28 лет, она живет в Нью-Йорке и занимается фотографией.