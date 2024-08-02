Перечислены компоненты косметики, которые могут вызвать нежелательные реакции

Косметические средства имеют максимально «тесный» и длительный контакт с нашей кожей, поэтому их состав имеет большое значение не только для состояния кожи, но и здоровья в целом. При этом при выборе косметики для многих определяющими факторами выступают аромат, стоимость, упаковка, бренд и т.п., а далеко не состав.

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Эксперты Росконтроля перечислили наиболее распространённые ингредиенты в косметических средствах, которые могут вызвать нежелательные реакции.

При этом данные компоненты являются разрешёнными к применению, и решающее значение может иметь не факт их наличия, а количество.

Поэтому эксперты советуют обращать внимание на их позицию в списке ингредиентов: чем ближе к концу, тем в меньшей дозировке они добавлены.

На первое место они поставили парабены – это консерванты, которые используются с целью повысить срок годности, придав средству антибактериальные и противогрибковые свойства. Парабены «подозревают» в негативном влиянии на гормональную систему, токсичности, однако риск в большей степени связан с попаданием внутрь организма – например, при случайном проглатывании. Поэтому косметику с парабенами желательно убирать подальше от детей. В европейской косметике парабенов не может быть больше 0,4 %.

Ещё один консервант – триклозан, который особенно часто можно встретить в средствах с пометкой «с антибактериальным эффектом». По сути, это антисептик, который оказывает достаточно агрессивное воздействие на микробиом кожи – как на патогенные, так и на «дружественные» микроорганизмы. В России применение триклозана разрешено только в смываемых средствах, при содержании не больше 0,3%. При использовании таких средств важно внимательно изучать инструкцию производителя и её не нарушать.

Следующий ингредиент в списке – лаурилсульфат натрия (SLS). Этот компонент можно найти в зубной пасте, в шампуне, в геле для тела и любых других средствах, для которых нужен эффект пенообразования – ведь с этой целью его и используют. Этот компонент можно считать безопасным – при условии, что он внесён в небольшом количестве и средство не предназначено для длительного контакта с кожей – допустим, это шампунь, а не маска для 20-минутного нанесения. В высокой концентрации и длительном воздействии это вещество может негативно воздействовать на гидролипидный барьер кожи, вызывая сухость и, как следствие, усиление работы сальных желез.

Кроме этого, людям, имеющим в анамнезе аллергические реакции, страдающим от астмы, приступов мигрени специалисты рекомендуют обращать внимание на наличие искусственных отдушек и ароматизаторов. Однако здесь список ингредиентов может быть малоинформативным: дело в том, что многие производители держат рецепты ароматов в секрете и полный состав композиции не разглашают. Поэтому, если человек находится в группе риска, то лучше выбирать косметику без отдушек.