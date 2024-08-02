Химик рассказала о правильном уходе за зрелой кожей

Для того чтобы правильно подобрать уход за кожей в зрелом возрасте, надо понять, что происходит с ней со временем и, с какими изменениями необходимо бороться. Задумывались ли вы когда-нибудь, чем отличается кожа девочки от кожи девушки 30+? Химик и автор научных статей в области Life Sciences Ася Иванова рассказала подробнее.

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Деликатное очищение

«Во-первых, молодая кожа от зрелой отличается скоростью регенерации клеток эпидермиса, то есть, как быстро обновляются клетки. В идеале этот цикл составляет 28 дней, но чем старше мы становимся, тем медленнее происходит этот процесс. Ежедневное очищение кожи утром и вечером способствует отшелушиванию омертвевших клеток, что позволяет новым активно расти и обновляться», — подчеркивает специалист.



Также, правильное очищение позволяет следующим уходовым средствам лучше проникать в кожу и работать более эффективно, что особенно важно в зрелом возрасте.

Обратите внимание на энзимные пудры для пилинга в домашних условиях, которые обеспечивают глубокое деликатное очищение и ровный тон кожи. Результатом правильного очищения будет «дышащая», свежая и сияющая кожа. Ищите в составе кремов и сывороток такие компоненты как муцин улитки, лизаты бактерий, которые мощно запускают обновление клеток кожи, а также содержат антиоксидантные системы, помогающие защитить кожу от агрессивного воздействия окружающей среды и свободных радикалов.

Увлажнение

Во-вторых, с возрастом кожа теряет способность удерживать влагу, поэтому становится обезвоженной и проявляется склонность к шелушению, а также появляется мелкая сеточка морщин. Мало кто знает, что привнести влагу в кожу снаружи невозможно! Мы можем лишь сохранить ее, поступающую из кровеносных капилляров изнутри, путем восстановления гидролипидного слоя кожи и внесения увлажняющих активов (молекул удерживающих влагу).

«При выборе увлажняющего средства для возрастной кожи, обратите также внимание на сыворотки и кремы содержащие гидрованс и экстракт растения Коньяк маннан. Избегайте кремов, образующих окклюзионную пленку на коже», — советует Ася.



Грамотно увлажнив кожу лица, вы избавитесь от сухости, шелушения и образования новых мимических морщин.

Коллаген и упругость

В-третьих, с возрастом, наша кожа теряет коллаген, который отвечает за упругость и тургор. При его недостатке эпидермис «провисает» и образуются морщины.

«Основной антивозрастной задачей является активация специальных "клеток молодости" — фибробластов, которые синтезируют коллаген внутри кожи. Для этого нам необходимо обеспечить фибробластам строительный материал в виде аминокислот (пептидов) и витамина С», — рассказывает эксперт.



Например, экстракты грибов, таких как шиитаке, кордицепс, ганодерма и тремелла, значительно замедляют процесс образования морщин. С одной стороны за счет высокого содержания биодоступного витамина С, стимулируют синтез нового коллагена, а, с другой стороны, деактивируют металлопротеиназы, которые с возрастом начинают разрушать не только поврежденные коллагеновые волокна, но и здоровый коллаген. Экстракты этих грибов также активно борются с гиперпигментацией кожи.

Помните, для того чтобы получить долгосрочный результат, а не маскировать проблемы, необходимо регулярно выполнять все этапы ухода и главное — обеспечить правильное питание клеток кожи.