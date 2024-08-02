Лерчек похвасталась изменившейся фигурой в эффектном белье

Звезда социальных сетей Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в прошлом году столкнулась с серьезными проблемами. Дело в том, что представители налоговой службы нашли у женщины и ее уже бывшего мужа Артема большие долги.

Супругам удалось решить все мирно. Однако семья после такого испытания разрушилась. В последний месяц Лерчек редко выходила на связь с подписчиками личного блога. Как оказалось, 31-летняя предпринимательница принимала участие в съемках экстремального шоу в Колумбии.

По приезду мама троих детей похвасталась изменившейся фигурой. Во время участия в реалити звезда соцсетей сбросила 6 килограммов. Перед фолловерами Лерчек предстала в эффектном белье белого цвета. Пикантный комплект выгодно подчеркнул постройневшую фигуру женщины. Валерия покрутилась перед зеркалом в приподнятом настроении.

По словам Чекалиной, она сильно тосковала по ведению личного блога.

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