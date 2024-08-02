Стилист предрек возвращение в моду одежды из 70-х

Стилистка Екатерина Астафьева назвала россиянкам главные модные тренды на осень 2024 года. Ее комментарий публикует «Леди Mail».

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Так, эксперт предрекла возвращение в моду одежды из 1970-х годов. По ее словам, актуальными вновь станут брюки клеш, юбки длины миди, рубашки с широкими воротниками и обувь на платформе, а также яркие наряды свободного кроя и геометрические принты.

Кроме того, популярным останется экологичный подход к производству предметов гардероба и использование переработанных материалов, указала специалистка. В то же время в список вошли вещи в стиле спортшик, изделия бордовых, охряных, темно-зеленых и шоколадных оттенков и массивные украшения.

Ранее в августе стилистка Ольга Гарина также перечислила россиянкам модную одежду на осень 2024 года.