Dolce & Gabbana впервые представил парфюм для собак

Fefé – люксовый аромат для животных, запечатанный в зелёную бутылку с эмблемой-отпечатком собачьей лапы, покрытой 24-каратным золотом.

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На создание первого аромата для собак дизайнера Доменико Дольче сподвиг его собственный домашний питомец по кличке Fefé. Она же и послужила названием представленного люксового аромата.

«Формула, естественно, не содержит спирта. Поэтому с её помощью можно ухаживать за кожей и глазами собаки, одновременно устраняя неприятные запахи, что позволяет создать игривую атмосферу красоты», - говорится в сообщении Dolce & Gabbana.



И конечно, люксовый аромат в форме миста (тумана) упакован в лаконичную по дизайну ёмкость – зелёную бутылочку с красной металлической крышкой, то есть, в фирменных цветах бренда. На ней также можно увидеть изображение отпечатка собачьей лапы, покрытое 24-каратным золотом. В продажу «запах для собак» поступил в ярко-жёлтой коробке.

Что касается составляющих Fefé, то для его производства используются иланг-иланг, мускус и ноты сандалового дерева.

«Нежный» парфюм был «тщательно разработан с учётом чувствительного обоняния собак, что обеспечивает приятные впечатления их владельцам и всем любителям животных», - говорится в сообщении бренда.



Над созданием аромата работала Эмили Копперманн, главный парфюмер компании Symrise. Среди её предыдущих творений –композиции Karl Ikonik Pour Homme для Karl Lagerfeld и 212 VIP Rose для Carolina Herrera.

В Dolce & Gabbana также сообщили, что формула Fefé соответствует Протоколу безопасной косметики для собак. Этот общепринятый свод правил используется производителями при выпуске товаров для гигиены четвероногих.

«Благодаря признанию соответствия этому протоколу, выданному Bureau Veritas Italia, компании-участницы демонстрируют щепетильность в создании продуктов, обеспечивающих безопасность и бережное отношение к животным в соответствии с установленными стандартами», - напомнили в бренде.



Главными героями рекламной кампании нового аромата от D&G, естественно, стали собаки. Симпатичные пушистые модели позируют на снимках с бутылочкой, но настоящей «звездой» фотосессии признан в соцсетях золотоволосый пудель.