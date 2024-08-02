«Поменяйте парикмахера»: В Сети обсуждают новую стрижку Лепса

Прическу Григория оценили далеко не все его фанаты.

Российский певец и композитор Григорий Лепс счастлив в новых отношениях. В начале этого лета артист впервые представил общественности свою молодую невесту — 18-летнюю Аврору Кибу. Недавно будущие супруги вернулись из романтического путешествия в Турцию. Исполнитель хита «Самый лучший день» уже успел приступить к работе. Минувшим вечером 62-летний Григорий Лепс выступал в столичном ресторане. Народный артист России перед зрителями концертной площадки предстал с новой прической. Музыканту сделали короткую ассиметричную стрижку.

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«Отдых подошел к концу! Сегодня работали в Москве! Спасибо всем за аншлаг и классный прием!» — написал исполнитель на странице личного блога.



Публика высоко оценила внешний вид отдохнувшего и влюбленного певца. Однако у многих остались вопросы к его прическе. В комментариях пошутили, что новая стрижка артиста — дело рук его молодой возлюбленной Авроры.