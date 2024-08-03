Актер Даниил Воробьев пришел на премьеру с новым имиджем

Звезда сериалов «Триггер» и «Жить Жизнь» актер Даниил Воробьев пришел на кинопремьеру с новым имиджем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

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В четверг, 1 августа, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера масштабного сериала «Игры». Даниил Воробьев предпочел для выхода фиолетовый спортивный костюм, который дополнил розовым бомбером. Он также продемонстрировал новый бьюти-образ — он сменил имидж, перекрасился в брюнета и сделал мелирование челки.

Гостями премьеры также стали Дарья Мельникова с мужем, Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Юрий Стоянов, Григорий Верник, Мария Карпова, Ангелина Мельникова, Алексей Серебряков, Павел Майков, Вячеслав Чепурченко, Торнике Квитатиане, Алена Бондарчук и другие.

Помимо актерства Даниил Воробьев занимается режиссерской работой. Его дебютной работой стал сверхкороткий метр «Молитва» в сотворчестве с Евгением Ткачуком, который получил 12 наград на различных фестивалях, в том числе первое место в номинации «Экспериментальное кино», Гран-При по версии жюри Фестиваля Святая Анна.