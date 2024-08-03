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Актер Даниил Воробьев пришел на премьеру с новым имиджем

Звезда сериалов «Триггер» и «Жить Жизнь» актер Даниил Воробьев пришел на кинопремьеру с новым имиджем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Актер Даниил Воробьев пришел на премьеру с новым имиджем
© Газета.Ru

В четверг, 1 августа, в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера масштабного сериала «Игры». Даниил Воробьев предпочел для выхода фиолетовый спортивный костюм, который дополнил розовым бомбером. Он также продемонстрировал новый бьюти-образ — он сменил имидж, перекрасился в брюнета и сделал мелирование челки.

Гостями премьеры также стали Дарья Мельникова с мужем, Константин Хабенский, Ольга Сутулова, Матвей Лыков, Александр Сетейкин, Юрий Стоянов, Григорий Верник, Мария Карпова, Ангелина Мельникова, Алексей Серебряков, Павел Майков, Вячеслав Чепурченко, Торнике Квитатиане, Алена Бондарчук и другие.

Помимо актерства Даниил Воробьев занимается режиссерской работой. Его дебютной работой стал сверхкороткий метр «Молитва» в сотворчестве с Евгением Ткачуком, который получил 12 наград на различных фестивалях, в том числе первое место в номинации «Экспериментальное кино», Гран-При по версии жюри Фестиваля Святая Анна.

Тренды
Александр Сетейкин
Ангелина Мельникова
Алена Бондарчук
Григорий Верник
Вячеслав Чепурченко
Павел Майков
Мария Карпова
Ольга Сутулова
Алексей Серебряков
Юрий Стоянов
Даниил Воробьев
Матвей Лыков
Евгений Ткачук
Дарья Мельникова
Константин Хабенский
Игра