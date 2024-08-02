Модные кепки 2024: тренды, модели, новинки, тенденции

Разбираем разные варианты — от базовых до ярких.

© Чемпионат.com

Стильный образ создаётся не только с помощью одежды. Правильно подобранные аксессуары – залог полноценного и эффектного аутфита. Многие помнят про кольца, браслеты, часы и сумки, но забывают о головных уборах. А ведь сейчас кепка – must-have сезона! С ней можно составить бесконечное количество необычных и интересных образов. Разбираемся, на какие модели головных уборов сегодня стоит обратить внимание.

«Кепка — это не просто практичный предмет гардероба, но и актуальный имиджевый элемент. Она помогает защититься от погодных условий, выгодно подчеркнуть внешность, продемонстрировать индивидуальность человека и добавить интересную деталь в образ. Сегодня в магазинах представлено множество моделей. Рассказываю, какие варианты и дизайны в тренде», - Наталия Булдакова, консультант по имиджу, стилист-коуч, резидент Международного сообщества стилистов.



С первых десятилетий XX века и до сих пор кепки самых разных модификаций являются едва ли не самым популярным и распространённым головным убором. С развитием автомобильной промышленности они потеснили шляпы.

Сегодня этот головной убор носят практически все: спортсмены, бизнесмены, люди искусства, служители закона, простые рабочие и модные инфлюенсеры. Он присутствует в женских, мужских гардеробах летом и зимой.

История кепки

Первый головной убор с козырьком от солнца носили ещё древние греки. Он назывался петас и был элементом мужского костюма. Его надевали преимущественно воины и философы. Со временем петас трансформировался и стал частью боевой экипировки римлян. Так он попал в Европу.

У итальянцев, французов и англичан периода Позднего Средневековья – начала Ренессанса тоже имелись свои аналоги современных кепок – береты. Тогда эти головные уборы стали символом наличия высокого интеллекта. Также популярны были чепцы и боннеты. Эти модели предпочитали носить женщины. Во французской военной форме головной убор с плоским верхом и козырьком под названием кепи появился в 1830 году.

Виды кепок

Современный вид кепки сложился только к 1954 году из трёх, казалось бы, не сочетающихся элементов: формы жокейских шлемов, шерстяных бини и козырька 59Fifty. Именно такая модель и стала называться бейсболкой. Она состоит из шести клиньев, имеет изогнутый козырёк и металлическую застёжку для регулирования размера. Шьётся из натуральных материалов, кроится без излишеств и предполагает спереди наличие логотипа.

Изначально эта модель кепки использовалась только спортсменами для защиты от солнца. Позже она стала популярным головным убором среди представителей всех слоёв населения.

Но не стоит забывать и о других моделях кепок. Сегодня существует множество силуэтов и их вариаций: пяти- и восьмиклинка, реглан, буннет, коппола, гаврош, капитанка, картуз, колокол, велосипедка, жокейка, французская и бретонская кепки, визор, берет.

Каждому типу внешности и в различных ситуациях подходит что-то своё. Разнообразие фасонов и материалов позволяет создавать образы в любой стилистической манере и концепции: от деловых луков в рамках офисного дресс-кода до романтичных образов в ретростиле или дерзких аутфитов.

Тренды-2024

Подиумная мода на все сезоны текущего 2024 года приготовила нам несколько общих тенденций: пятипанельные кепки, английскую классику, логотипы, потёртости, сочные оттенки, различные эстетики. Рассказываю подробнее про каждую модель.

1. Классическая бейсболка

Классическая бейсбольная кепка с глубоким куполом, которая плотно прилегает к голове – базовая модель. Часто она представлена в ахроматических цветах: белый, чёрный, серый. Кроме того, эта модель создаётся в стиле унисекс. То есть она подходит и мужчинам, и женщинам.

2. Пятипанельная кепка

Верх такой кепки состоит из пяти частей, сшитых между собой. Этот дизайн придаёт особую форму и обеспечивает отличную посадку. Пятипанельные кепки могут быть однотонными или же украшенными разнообразными принтами, логотипами или вышивкой.

Эта модель особенно популярна среди молодёжи. Она удобно сидит на голове и хорошо пропускает воздух. Такая кепка станет отличным выбором для активного отдыха и повседневной носки.

3. Кепка с логотипом

Это головной убор, который отличается тем, что на передней или боковой части нанесён логотип бренда, спортивной команды или известный символ. Сейчас особенно популярны кепки с яркими изображениями. Важно, чтобы они выделялись на фоне остального образа. Логотипы могут быть различных размеров и форм: от маленьких до крупных и заметных.

4. Trucker Hat

Trucker Hat напоминают кепки дальнобойщиков. Эти модели стали трендом в уличной моде. Передняя часть кепки чаще всего выполнена из плотной ткани, а козырёк может быть прямым или слегка изогнутым. Такие модели часто украшаются различными элементами. Цветовая гамма яркая, даже кислотная. Trucker Hat подойдут тем, кто не боится экспериментировать и пробовать необычные сочетания.

5. Кепка с потёртостями

Уже не один сезон в тренде стиль нулевых. И кепка с потёртостями добавит внешнему виду нотку модного винтажа. Материал головного убора специально обрабатывается так, чтобы создать впечатление износа. Модели могут иметь потёртости на козырьке, верхушке или на боковых панелях.

6. Кепка сoquettecore

Кепки в стиле сoquettecore сочетают в себе элементы нежности и романтики. Основные черты – использование мягких, пастельных оттенков. Обязательны романтичные принты. Например, цветы, узоры или детали с пайетками.

7. Кепка с надписями

Кепки с надписями вдохновлены трендом на теннисную моду. Часто такие модели выполнены в спокойных оттенках и напоминают стиль old money. Надписи могут быть разнообразными: от лозунгов и цитат до символов культуры. Эти кепки подходят для любого возраста и пола, предлагая множество вариантов.

8. Бейсболка с балаклавой

В трендах отчётливо наблюдаются основные глобальные тенденции XXI века: милитари, Восток, историзм и экология. Именно поэтому сегодня в моде бейсболки с балаклавой. Их отличают тонкая ткань, маленькая глубина и большая площадь полотна. Такой головной убор защищает шею и плечи от солнца.

9. Кепка grandpacore

Фаворит молодёжной моды – grandpacore или «дедушкин стиль». В ход идёт всё, что найдено в сундуках, на блошиных рынках или имеет похожий флёр. Чем старше стилистически и физически выглядит кепка, тем она ценнее.

10. Кепка с патчами

Уличная неформальная мода добавляет к многообразию своё видение. Другая популярная вариация сегодня – кепка с патчами. Её можно назвать отдельным видом как дизайнерского, так и народного искусства. Вместо вышитого непосредственно на куполе или козырьке логотипа эта модель предполагает наличие нашивок или патчей.

Необработанные лохматые края тканевых основ – обязательное условие, как и искусственные потёртости на самой кепке. Обычно такие головные уборы делаются из денима и других плотных хлопчатобумажных тканей.

11. Кепка восьмиклинка

Стали особенно популярны английские классические кепки. Их также называют хулиганками. Отличительные черты — восемь клиньев, пуговица на макушке и маленький козырёк. Летние варианты делаются из лёгких и дышащих материалов — хлопка, льна или трикотажа.

Дизайн кепок

Дизайны современных кепок предлагают бесконечные возможности для самовыражения. Снова в тренде яркие цвета и необычные принты. В то же время продолжает оставаться популярной «тихая роскошь» с качественными тканями и благородными оттенками. От ярких моделей до утончённого минимализма — выбор настолько разнообразен, что каждый найдёт что-то по своему вкусу.

Материалы

В этом сезоне дизайнеры основное внимание уделили использованию высококачественных материалов. Преобладают натуральные ткани. Деним и плотные материалы придают изделиям устойчивость и форму. Также в тренде кепки из кожи и замши.

Цвета

Сегодня популярно всё, что подпадает под определение стиля милитари: чёрный, серый, хаки, песочный, болотно-зелёный. Также особое место занимают меланжевые и колор-блоковые дизайны. Они добавляют вариативность и динамичность в образ. Помимо этого, в тренде классические сложные оттенки, придающие кепкам изысканность и элегантность.

Принты

В магазинах представлены абсолютно разные принты: мелкая клетка с пониженным контрастом, цветочные лого и вышивка в эстетике сoquettecore. Кепки с анималистическими элементами также не уступают своих позиций. В этом году особенно популярна вышивка в виде глаз или окраса хищника.

Смело экспериментируйте с кепками, чтобы создавать необычные аутфиты. Этот многофункциональный аксессуар не только защищает от солнца, но и позволяет выразить индивидуальность. Играйте с формами, цветами и деталями. Вдохновляйтесь и создавайте модные и запоминающиеся луки, которые подчеркнут ваш неповторимый внешний вид!