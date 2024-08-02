Правда о сульфатах: так ли они вредны на самом деле

Когда речь заходит об уходе за волосами, один ингредиент часто вызывает споры: сульфаты. От шампуней до кондиционеров — сульфаты подвергаются тщательному изучению, обсуждению и непониманию. Реклама со всех сторон убеждает нас покупать только и исключительно бессульфатные шампуни. Но действительно ли сульфаты такие злодеи, какими их выставляют? Давайте разберемся, что такое сульфаты, какова их роль в уходе за волосами и почему они не обязательно прямо так уж вредны для вас.

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Что такое сульфаты?

«Сульфаты — это поверхностно-активные вещества, то есть они помогают очистить волосы, позволяя воде и маслу смешиваться, эффективно удаляя грязь, масло и остатки продуктов. Наиболее распространенные сульфаты, встречающиеся в средствах по уходу за волосами, — это лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES)», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.



Очищающая сила сульфатов

Основная причина использования сульфатов в шампунях — их превосходная очищающая способность. Они создают обильную пену, которая делает мытье волос приятным и эффективным. Пенообразующее действие помогает равномерно распределить средство и обеспечивает тщательное очищение кожи головы и волос. Распространенные пугалки о сульфатах вот какие.

Сульфаты разрушают натуральные масла

Один из самых устойчивых мифов гласит, что сульфаты лишают волосы естественных масел, делая их сухими и ломкими.

«Хотя сульфаты действительно являются эффективными очищающими средствами, в современных составах они часто сочетаются с кондиционирующими агентами, чтобы предотвратить чрезмерную сухость. Для большинства людей хороший шампунь с сульфатами не лишит волосы естественных масел, а сделает их чистыми и свежими», — рассказывает Ирина.



Сульфаты вызывают раздражение кожи головы

Еще одно распространенное опасение — сульфаты могут раздражать кожу головы. Однако раздражение кожи головы обычно связано с индивидуальной чувствительностью или чрезмерным использованием какого-либо очищающего средства. Или с тем, что вы банально неправильно моете голову и не до конца смываете шампунь.

«Если у вас чувствительная кожа головы или склонность к аллергии, вы можете предпочесть вариант без сульфатов, но у большинства сульфаты не вызывают никакого раздражения», — подчеркивает Ирина.



Сульфаты вредны для здоровья

Существует заблуждение, что сульфаты токсичны или канцерогенны. Обширные исследования установили, что сульфаты, используемые в косметических продуктах, безопасны для человека.

«Кампания в СМИ выгодна тем производителям, которые стремятся заработать больше денег. Кроме того, некоторые из них используют ровно те же сульфаты, которые менее известны широкой публике — состав мелким шрифтом все равно почти никто не читает!», — уверена дерматолог.



Почему сульфаты не вредны для вас

Сульфаты обеспечивают эффективное очищение, которое необходимо для удаления грязи, масла и остатков продуктов. Это помогает поддерживать оптимальное состояние кожи головы и волос, способствуя их общему здоровью.

Экономия средств

Сульфаты относительно недороги, что делает их экономически выгодным вариантом для потребителей. Это позволяет производить высококачественные средства масс-маркета по доступным ценам, делая хороший уход за волосами доступным для большего количества людей.

Безопасность и регулирование

«Сульфаты были всесторонне изучены и регулируются органами здравоохранения по всему миру. При использовании в средствах по уходу за волосами в соответствии с инструкциями они безопасны для большинства людей», — подчеркивает Ирина.



Сбалансированные составы

Современные составы средств по уходу за волосами часто включают кондиционирующие вещества (в том числе, натурального происхождения — масла или экстракты целебных трав) и другие ингредиенты, которые смягчают или сводят к нулю возможный иссушающий эффект сульфатов. Это означает, что вы можете наслаждаться очищающим действием сульфатов без ущерба для увлажнения и здоровья волос.