Стилист призвал носить осеннюю обувь летом

Стилист Алеко Надирян призвал россиянок носить осеннюю обувь летом. Об этом он написал в своем Telegram-канале, который насчитывает 138 тысяч подписчиков.

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По словам эксперта, образ с юбкой, сапогами и кожанкой является удачным для прохладной погоды.

«Всю неделю в Москве прогнозируют погоду приблизительно 22 градуса, а это самая подходящая погода для такого сочетания», — уточнил он.



При этом специалист посоветовал стилизовать длину мини с куртками, жакетами или бомберами оверсайз или средней длины.

Ранее в августе россиянам предрекли возвращение в моду одежды из 70-х. По cловам стилистки Екатерины Астафьевой, актуальными вновь станут брюки клеш, юбки длины миди, рубашки с широкими воротниками и обувь на платформе, а также яркие наряды свободного кроя и геометрические принты.