Какие серьги выбрать: семь моделей, которые привлекут к вам внимание

7000-летняя история сережек заставляет относиться к этим украшениям с уважением. Разбираемся в текущих трендах и радуемся, что на дворе не XIII век, когда католическая церковь наложила запрет на прокалывание ушей.

Геометрия

Квадраты, прямоугольники, ромбы, окружности — геометрические фигуры в украшениях использовали еще в древние времена. А потому неудивительно, что такие формы за века обросли символическими значениями. Так, фактурный круг олицетворяет спокойствие и гармонию, а треугольник — энергию и силу воли. А вместе они составляют максимально сбалансированный дуэт.

Цепи

Много цепочек не бывает — девиз текущего сезона. Это вполне ожидаемо: мало того что все буквально помешались на «обвесах», так еще и дает о себе знать рок-эстетика, которую невозможно представить без аксессуаров из мелких и не очень звеньев. Нельзя не упомянуть и универсальность сережек-цепочек.

Асимметрия

Едва заметный гвоздик и массивная подвеска — разномастные сережки для тех, кто с комплектами заскучал. Впрочем, если вы не фанат громоздких украшений, всегда можно выбрать миниатюрные модели с изюминкой вроде крошечных шипов. В любом случае асимметрия — это про творческий подход к жизни.

Инфантилизм

Тренд на инфантильный стиль не сдается. Что касается одежды, то речь идет про «детские» принты с мишками и машинками, а также про декор вроде бантиков. Все это применимо и для украшений. Как насчет сережек, напоминающих монпансье, которые так любят все малыши? В роли разноцветных леденцов — рубины, гранаты, изумруды, сапфиры.

Кольца

Серьги-конго — у классических колец есть и более поэтическое название, которое относит к этническим украшениям стран Северной Африки, в том числе Конго. Последние пару десятилетий кольца казались моветоном, но теперь снова вышли из тени. Сплошные и разомкнутые, большие и маленькие в диаметре, тонкие и толстые — есть где разгуляться.

Сложные формы

И чем сложнее, тем лучше. Зачастую именно ювелирные изделия становятся тем самым акцентом в образе. Плечевое изделие, правда, лучше выбирать посдержаннее — замысловатые сережки могут потеряться на фоне цветастой блузы. А в условиях офисного дресс-кода они определенно станут глотком свежего воздуха.

Цветы

Лето продолжается, а значит, цветы все еще распускаются и радуют глаз. Ну, а на фэшн-арене цветы будут благоухать даже в морозное время. Говорят, этот флористический тренд с нами как минимум на пару лет. Бутоны или лепестки — такие украшения сделают вас более изящной и романтичной. Именно элегантную женственность воспевают сейчас дизайнеры.