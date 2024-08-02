Тренд на поношенную одежду и кеды с леопардовым принтом: видеодайджест

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Почему молодежь по всему миру начала носить старые вещи: новый тренд Сети.

Молодежь по всему миру вдруг начала носить старые вещи и использовать косметику до последней капли. Все дело в заполонившем TikTok тренде, который подразумевает отказ от многочисленных покупок.

Девушка заказала в интернете модное платье и рассмеялась во время примерки.

В размещенном видео Эвита рассказала, что приобрела в онлайн-магазине облегающее розовое платье с высоким асимметричным разрезом и длинным прозрачным шлейфом. Однако после получения посылки она удивилась ее содержимому. Эвита во время примерки заметила, что платье не похоже на то, что она заказывала.

Дима Билан показал внешность после установки брекетов.

Российский певец Дима Билан показал внешность после установки брекетов. Артист отметил, что начал ортодонтическое лечение и продемонстрировал зубы со скобами.

Стилист Александр Рогов призвал носить футболки и кеды с леопардовым принтом.

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить вещи с леопардовым принтом.