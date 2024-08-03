Актриса Лукерья Ильяшенко рассказала про свой гардероб

Актриса Лукерья Ильяшенко назвала самой дорогой вещью в гардеробе купленную десять лет назад парку
Актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалам «Сладкая жизнь» и «Молодежка», поделилась информацией о своем гардеробе: где любит закупаться и какую самую большую сумму тратила.
Актриса предпочитает иностранные бренды, среди них Saint Laurent или R13. А самой дорогой в ее коллекции оказалась парка от Yves Salomon стоимостью 400 тысяч рублей, ее актриса носит до сих пор, уже лет девять-десять. Эта парка, говорит Лукерья, не выходит из моды, вещь на все времена, однако за такой срок она, конечно, успела немного потрепаться, передает портал «Страсти».
Еще у Ильяшенко есть коллекция старого меха. Новые меховые изделия она не покупает ввиду неэтичности, но и от старых не избавляется.
В целом на гардероб актриса денег не жалеет, покупает брендовые вещи и особенно много тратит на обувь и сумки.
Ранее актриса делилась, какими комплексами «наградила» ее мать и какие проблемы с самооценкой испытывала.