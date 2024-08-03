Стилист посоветовал назвал трендом «бабушкины» скатерти и занавески

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал трендом «бабушкины» скатерти и занавески. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

«Модная Заметка. Пожалуй, самый уютный тренд этого сезона, который может вызвать у вас ностальгию — тренд на «бабушкины» скатерти /салфетки / занавески. Купить такой топ можно, конечно, у theROW, но его можно и смастерить своими руками из бабушкиных или купленых на винтажных рынках салфеток и скатертей. Еще целый месяц лета впереди для экспериментов!» — написал Рогов (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).



На днях Александр Рогов объяснил, как «усмирить» леопарда в образе. Он посоветовал носить футболки и кеды с леопардовым принтом.

А недавно стилист Рогов назвал самую модную обувь лета. Эксперт рекомендовал приобрести топсайдеры — обувь, которая выполнена из текстиля или кожи. Александр Рогов отметил, что изначально эта модель предназначалась для ношения на палубах яхт, однако сейчас в ней ходят голливудские звезды по улицам.