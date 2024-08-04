Как сделать секс во время менопаузы ярче

В период менопаузы слишком много факторов могут снизить качество секса для женщин. Это дискомфорт из-за сухости влагалища и истончения его тканей, неуверенность в себе из-за приливов, недержания мочи, а также перепады настроения. Есть несколько способов вернуть удовольствие от секса.

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Как поменять образ жизни для хорошего секса

Диета

Важную роль в либидо играет гормон тестостерон, объяснила изданию Hello клинический психолог Мари Морис. Он снижается, если в организме недостаточно цинка, витамина D и жирных кислот омега-3. Так что для ярких оргазмов нужна сбалансированная диета.

Йога и медитации

Успокаивающие практики вроде йоги и медитации снижают уровень стресса. Бороться с ним важно, потому что во время стресса происходит выброс гормона кортизола, а он снижает уровень тестостерона.

Что сделает сексуальную жизнь ярче

Мастурбация

Регулярные оргазмы полезны для женского влагалища, подчеркнула Морис. Они естественным образом устраняют сухость и зуд. А проникновения — не только пениса, но и секс-игрушек — укрепляют мышцы тазового дна, поддерживают анатомию влагалища и вульвы, а также помогают сохранить контроль над мочевым пузырём, добавила эксперт.

Новые позы

Если вы занимаетесь проникающим сексом, можно пробовать разные позы. Например, положение сверху помогает женщине контролировать глубину и скорость проникновения и таким образом снизить давление на влагалище, а положения сидя и стоя обеспечивают более лёгкий доступ к клитору, сказала сексолог.

Поиск альтернатив

Секс не всегда должен быть проникающим, отметила Морис. Усилить ощущения во время полового акта могут длительная прелюдия, стимуляция клитора, использование смазок и секс-игрушек и т. д., заключила она.

Ранее врач-уролог Ангелина Саратовцева рассказала, почему женщинам и мужчинам старше 50 лет важно не исключать секс из своей жизни.