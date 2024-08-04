Хит сезона: самые актуальные модели на лето от Tamaris

Немецкий бренд Tamaris представляет линейку Hot summer с легкими и невесомыми моделями, которые идеально подойдут для жаркого сезона.

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Лето — это время долгих прогулок на свежем воздухе и уютных вечеров на веранде. Поэтому нужна качественная обувь, которая, с одной стороны, будет дарить ощущение легкости и свободы, не перегружая ноги, с другой, дополнять образ и выглядеть стильно и модно. Именно такими получаются пары у немецкого бренда обуви и аксессуаров Tamaris, который не только следит за всемирными модными тенденциями, но и применяет в создании своей продукции передовые технологии.

В линейку вошли эспадрильи, сандалии на платформе и каблуке, мюли на плоской подошве и другие модели из натуральных материалов — джута, каната и пробки. Благодаря выбранным материалам в обуви можно чувствовать себя в городе как на отдыхе — модель полностью зафиксирована на ноге, при этом открыта и продувается со всех сторон. Изюминка коллекции — золотая фурнитура с плетеными элементами, которые делают образ более ярким и экзотичным.

Подошва выполнена из рафии, универсального материала, который отлично смотрится с различными вариантами сочетаний: это и мюли, и сандалии из нубука, и натуральный деним, и парусина в землистых тонах. Можно подобрать идеальное сочетание на любой вкус и дополнить образ разной сложности.

Хиты линейки — сандалии с утонченным ремешком на плоской подошве, массивные босоножки на каблуке и пантолеты из денима на платформе. Они подчеркнут даже самый простой летний образ, а технология AntiSlide обеспечит максимальную устойчивость за счет нескользящей набойки из инновационного материала.

Новая коллекция Tamaris представлена в розничных магазинах бренда, а также в интернет-магазине tamaris.ru и мобильном приложении.