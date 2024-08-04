Пластический хирург перечислил опасные виды популярной пластики

Худшие и опасные варианты популярных пластических операций перечислил в беседе с «Мослентой» доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян. В первую очередь он посоветовал не гнаться за модой и не делать «инста-лицо».

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«Для многих девушек по-прежнему привлекательным остается кукольный образ из соцсетей. Получается такое типичное лицо путем нескольких вмешательств: ринопластики, операции "лисьи глазки", удаления комков Биша и коррекции подбородка», — пояснил доктор.



Далее в его списке оказалась липосакция лица. Специалист пояснил, что многим пациентам хочется избавиться от жировых ловушек на щеках и подбородке. Как правило, такие зоны формируются из-за гормональной перестройки и убрать их можно только хирургическим путем. Липосакция может освежить, омолодить, преобразить лицо, но если переборщить, то кожа провиснет, появятся заломы, птоз, деформируется овал лица. В данном случае, по словам Алексаняна, следует очень тщательно отнестись к выбору хирурга, у которого планируется вмешательство.

Кроме того, одной из худших манипуляций хирург назвал липофилинг лица.

«Не красит лицо и излишняя худощавость. Если возраст зрелый, то визуально это добавляет лишних лет. Заполнить "пустоты" поможет собственный жир. Липофилинг тоже не так прост, как кажется на первый взгляд, — здесь также важны точные пропорции. Только при таком условии пациент получит умеренную упитанность, сияние, подтянутость кожи. При избыточном добавлении жира скулы сразу станут широкими, массивными, а лицо будет выглядеть опухшим», — заключил он.



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