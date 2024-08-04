В сети обсуждают новый имидж Бена Аффлека

Голливудский актер Бен Аффлек сделал новую стрижку на фоне слухов о разводе с певицей Дженнифер Лопес. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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Бена Аффлека подловили папарацци на парковке в Лос-Анджелесе. Актер появился на публике с короткой стрижкой с выбритыми висками. Аффлек был одет в черную футболку, кожаную куртку, темно-серые облегающие джинсы, ботинки и солнцезащитные очки.

Читатели Daily Mail стали обсуждать новый образ актера.

«Я думаю, он выглядит отлично, ему это идет», «Может он изменился для фильма? Я не могу поверить в такую ​​радикальную перемену в нем», «Пусть будет собой, неважно как выглядит. Очевидно, что соответствовать Голливуду — это не его», «Мне нравится его внешний вид! Он выглядит моложе», «Знаете, как женщины стригут волосы после разрыва? Думаю, мужчины тоже так делают!» — писали интернет-пользователи.



В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопес и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.

Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопес.