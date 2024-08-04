Трихолог одобрил использование мицеллярной воды для очищения волос

Такую процедуру можно проводить нечасто, при необходимости.

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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Юлия Галлямова подчеркнула, что за причёской лучше ухаживать с помощью шампуней.

«Мицеллярную воду, наверное, можно для того, чтобы снять грязь, потому что основная функция мицеллярной воды — это с помощью мицелл снять поверхностное загрязнение. Тут в принципе мы можем это использовать. Вопрос только в том, насколько это будет эффективно? Если говорить о вреде, то от одного раза использования я не вижу вреда. Если вы находитесь где-то в походе, если у вас отключили воду, то один раз — я не думаю, что что-то страшное произойдёт, потому что всё-таки мицеллярная вода безопасна и предназначена для самой нежной кожи — это кожа лица. Если говорить о коже головы, наверное, что-то она чистит, и опасности не будет. Наша голова должна быть всё время чистая, для этого мы должны использовать специальные средства — шампуни, которые разработаны для того, чтобы снять жир с кожи волосистой части головы».



Ранее блогеры предложили использовать мицеллярную воду вместо сухого шампуня, чтобы освежить причёску. Совет завирусился в TikTok, набрав более 90 млн просмотров.