Модель Роузи Хантингтон-Уайтли выложила фото без одежды

Модель и бывший "ангел" Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram откровенное фото после слухов о беременности.

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На снимке 37-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли лежала без одежды на кушетке в кабинете косметолога. Модель позировала без макияжа. В конце июля появились слухи о беременности Роузи Хантингтон-Уайтли.

Причиной стало фото, на котором модель позировала в брюках-палаццо, облегающем топе и кожаном тренче. Поклонники обратили внимание, что живот звезды округлился. В комментариях они начали поздравлять Роузи и Джейсона Стетхэма со скорым пополнением в семье. Однако ни модель, ни актер никак не комментировали новость. Роузи Хантингтон-Уайтли продолжает публиковать фото в купальниках, но фанаты уверены, что это архивные снимки.

Модель состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом с 2010 года. Знаменитости объявили о своей помолвке в 2016-м, но свадьба до сих пор не состоялась. В 2017 году Роузи Хантингтон-Уайтли впервые стала мамой. У пары родился сын Джек. В августе 2021-го модель сообщила о второй беременности. 2 февраля 2022 года у Роузи и Джейсона появилась дочь, которую они назвали Изабелла Джеймс.