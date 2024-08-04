Акне на лбу: почему появляется, как лечить

Как и прыщи на любом другом участке лица, неприятные высыпания на лбу могут стать серьезным раздражителем. Хотя акне может варьироваться от случайных высыпаний до глубоких кистозных прыщей на постоянной основе, их лечение почти всегда представляет собой сложную задачу. К счастью, существуют способы лечения прыщей на лбу — и какие-то гарантии того, что они не вернутся.

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Виды акне на лбу

Поскольку акне — это результат закупорки пор, симптомы могут проявляться в любом месте лица, где есть поры.

«В подростковом возрасте лоб часто становится одним из первых мест, где появляются прыщи», — объясняет косметолог Алена Вилина.



«Также часто это одна из первых областей, которая очищается по мере взросления».



Однако некоторые типы акне появляются на лбу чаще, чем другие.

Комедоны

Маленькие пятна, известные как угри и белые угри.

«Акне бывает разных видов, и тип зависит от способности кожи конкретного человека вырабатывать масло», — говорит Алена.



«Обычно тип, наблюдаемый на лбу, вызван закупоркой пор, поэтому там больше белых угрей».



Пустулы и папулы

Известно, что в этой области также появляются приподнятые красные прыщи.

«Воспалительные папулы (красные бугорки) и пустулы (красные бугорки с белым центром) встречаются реже, чем комедоны», — рассказывает Алена.



Милии

Они могут иногда появляться и на лбу. В чем разница между акне и милиями? Акне образуется, когда избыток масла и отмершие клетки кожи закупоривают поры и создают бактерии. Милии появляются, когда кератин задерживается под поверхностью кожи, образуя маленькие бугорки, напоминающие белые угри, которые чаще всего встречаются у женщин и младенцев.

По словам косметолога, некоторые виды акне не так часто встречаются на лице.

«Воспалительные акне, как правило, менее выражены на лбу, чем на других участках лица, включая виски, щеки, линию челюсти и подбородок», — объясняет она.



«Узелки и кисты на лбу также встречаются реже и менее выражены».



Что вызывает акне на лбу?

«Прорывы вызываются четырьмя причинами: закупоркой фолликула, бактериями или грибком в фолликуле, скоплением кожного сала (или пищевых продуктов) в закупоренном фолликуле и воспалением», — объясняет Алена.



«Когда происходят эти четыре вещи, возникают прыщи».



Однако специфические высыпания могут усугубляться, если что-то часто соприкасается с кожей.

Избыточное выделение жира

«У акне на лбу общий патогенез с акне на лице, а именно гормоны, наследственность и окружающая среда», — говорит Алена.



Проблема начинается с избытка масла, вырабатываемого сальными железами. Это лишнее масло, которое направляется через поры для защиты и увлажнения кожи, иногда может забиваться на пути к поверхности кожи, создавая питательную среду для бактерий, вызывающих акне".

Пот

Известно, что пот выводит токсины из организма, потенциально связываясь с бактериями и удаляя их, но состояние кожи, склонной к акне, улучшается только тогда, когда он смывается как можно скорее, а не остается на поверхности пор.

«Обильное потоотделение увеличивает количество жира в фолликулах и, если не смыть его вскоре после потения, может усугубить акне на лбу», — говорит Алена.



Омертвевшие клетки кожи

Почему отшелушивание может быть так важно для здоровья кожи?

«Это помогает раскрыть поры. В средствах для умывания для кожи, склонной к образованию акне, часто есть бакухиол (натуральный эксфолиант), а также цинк и масло чайного дерева, уменьшающие рост микроорганизмов», — объясняет Алена.



Даже если закупорка пор не привела к появлению прыщей, очищение кожи от омертвевших клеток может предотвратить образование нежелательных скоплений в порах и грубую текстуру кожи.

«Когда поры закупориваются, а бактерий и грибков нет, гнойника не возникает», — рассказывает Алена.



Вместо этого образуется милиарная киста, которая представляет собой закупоренную пору, состоящую из одного лишь масла, как маленький шарик под кожей. Милиарные кисты также лечатся отшелушиванием кожи.

Что такое механическое акне?

Механические прыщи — это угревые поражения, вызванные теплом и трением предмета (например, бейсболки или шлема), трущегося о кожу. Трение раздражает кожу и нарушает ее поверхность, что может закупорить поры омертвевшими клетками и привести к воспалению.

Как лечить прыщи на лбу

Есть несколько простых действий, которые могут помочь, если следовать рекомендациям специалиста.

Отшелушивание: регулярное очищение кожи и отшелушивание с помощью не раздражающего химического эксфолианта может значительно помочь вам сохранить поры чистыми и свободными от пробок.

Увлажнение: какой простой способ сказать своему организму, чтобы он перестал вырабатывать больше жира? Попробуйте наносить на лоб мягкий увлажняющий крем, чтобы кожа оставалась увлажненной.

Попробуйте ретиноид или ретин-А: он помогает открыть закупоренную пору и вывести на поверхность затвердевшее масло. При упрямых симптомах обращайтесь за рецептами.

«При более умеренном акне с воспалительными папулами и пустулами добавление в схему лечения орального антибиотика лечения акне, дает неплохой дополнительный эффект», — говорит Алена.



Сколько времени требуется для того, чтобы прыщи на лбу прошли?

Лечение акне — это медленный процесс, потому что для того, чтобы такие средства, как препараты местного действия и рецепты, подействовали, требуется время. Вы можете ожидать, что результаты начнут появляться через 12 недель или дольше, так что наберитесь терпения.