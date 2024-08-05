Коллагеновый солярий: что это, какая польза и вред для кожи

Несмотря на востребованность традиционных соляриев, в последнее время набирают популярность их коллагеновые собратья. Процедура предлагает уникальный подход к уходу за возрастной кожей, а также обладает меньшими рисками. Врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог Мария Валуева рассказала, чем коллагеновый солярий отличается от классического и какое воздействие он оказывает на кожу.

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Что такое коллагеновый солярий?

Коллагенарий, или коллагеновый солярий, — это многофункциональное оборудование, использующее световые технологии для борьбы со старением кожи. В отличие от традиционных соляриев, которые используют ультрафиолетовые лампы для получения загара, коллагеновые технологии основаны на применении красного и синего спектров света. Эти волны обладают терапевтическим эффектом, способствующими восстановлению кожи и активизации обменных процессов в клетках.

«Проведение процедур в коллагенарии рекомендуется с 25 лет, когда синтез коллагена в организме постепенно снижается и кожа начинает терять свою упругость и эластичность. Это отличный способ поддерживать молодость и здоровье кожи, помогая предотвратить дальнейшие возрастные изменения», — рассказывает наш эксперт.



Чем отличается коллагеновый солярий от обычного

Основное отличие заключается в типе излучаемого света. В обычном солярии используют УФ-лучи для загара, что неблагоприятно сказывается на здоровье кожи, повышая риск развития меланомы и других кожных заболеваний. Мария: «В коллагеновом же солярии используют инфракрасный свет, который не вызывает загара, а лишь стимулирует естественные процессы в коже. Также он может быть использован в сочетании с другими процедурами для достижения наилучших результатов».

Перед использованием таких соляриев важно проконсультироваться у квалифицированного специалиста, который сможет оценить состояние кожи и определить, подходит ли данная процедура.

Какое влияние оказывает на кожу

У коллагенового солярия есть ряд преимуществ перед обычным. По словам нашего эксперта, он может оказывать несколько положительных эффектов на кожу:

Улучшение текстуры кожи — коллаген способствует восстановлению и укреплению кожного покрова, делая его более гладким и ровным. Снижение морщин — стимуляция выработки коллагена ведет к уменьшению неглубоких морщин и повышению упругости. Со временем кожа становится более молодой и свежей. Увлажнение — коллаген помогает удерживать влагу в кожных клетках, что делает кожу более увлажненной и сияющей. Общее оздоровление — коллагеновые солярии могут улучшать микроциркуляцию и обмен веществ в коже, что способствует улучшению ее состояния.

Конечно, вы не уведите значительных изменений сразу, положительный эффект достигается примерно через 4—6 процедур.

Возможные риски и противопоказания

Несмотря на множество достоинств, коллагеновый солярий не является универсальным средством, и у него могут быть противопоказания.

«Хотя серьезных побочных эффектов не отмечается, индивидуальная реакция на световое излучение может вызывать легкое раздражение или покраснение кожи, однако такие проявления, как правило, носят временный характер», — пояснила Мария.



Кому можно, а кому нельзя?

Коллагеновый солярий можно посещать людям, желающим улучшить текстуру и состояние кожи. Также он не помешает тем, кто страдает от мелких морщин, тусклого цвета лица и потери упругости кожи.

Но есть и ряд противопоказаний. Наш эксперт предостерегает посещать коллагенарий б﻿еременным и кормящим женщинам, если на коже есть активные заболевания (экзема, псориаз), а также при острой стадии воспалительных процессов на коже. Также стоит быть осторожным при аллергии на световое излучение.