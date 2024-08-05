Известный уральский бренд одежды представит новую коллекцию на неделе моды

В Екатеринбурге известный уральский бренд HARD, одежду которого носят звезды шоу-бизнеса, представит новую коллекцию сезона осень-зима 2024-2025 на Международной неделе моды UF LAB. Образы будут дополнены моделями второго слоя предшествующих коллекций для поддержания целостности.

HARD – уральский бренд одежды с собственным производством, который начал свою работу в 2013 году. Одежду этой марки выбирали такие звезды, как: музыкант Niletto, российский актер и юморист Арсений Попов, предприниматель и популярный блогер Жекич Дубровский, российский хип-хоп исполнитель Seemee. В 2024 году компания провела ребрендинг логотипа и концепции, изменили стилевую направленность. Актуальный сегмент марки – casual middle.

«Наша мотивация – выйти на новый уровень, а именно изменить вектор движения, перейти на новые силуэты. Основное наше послание: Урал славится сильными, цельными людьми со стальным стержнем. Бренд HARD для таких мужчин. Лаконичный дизайн, прямые линии – как уральский характер, а премиальные фактуры и ткани – как олицетворение успеха», – отметила заместитель генерального директора компании Лидия Новикова.



На Международной неделе моды бренд представит одежду, которая не ограничивает свободу движений и помогает в достижении цели. Это вещи, в которых можно пойти и на встречу с инвесторами, а после нее в бар. На сегодняшний день одежда бренда представлена в собственном шоуруме в Екатеринбурге, Highlight Гринвич и других магазинах уральской столицы, в Freedom Store в Санкт-Петербурге, а также онлайн на сайте.

Международная неделя моды UF LAB пройдет с 19 по 23 августа. В показах примут участие дизайнеры и бренды из различных регионов России, а также других государств.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что на UF LAB царевны Лебеди выйдут на подиум, а бренд Moel Bosh (Зухра Инат) и Suzani by Kasimbaeva (Мадина Касымбаева) представят совместную коллекцию «Преемственность поколений». Также мы писали, что более 30 ресторанов Екатеринбурга создадут блюда на fashion-тематику в рамках недели моды.