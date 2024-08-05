Развеян главный миф о средствах, ускоряющих рост волос

Возможность регулирования роста волос с помощью специальных средств является мифом, заявила в разговоре с NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, скорость роста волос заложена в людях генетически и в среднем составляет около одного сантиметра в месяц. Она подчеркнула, что злоупотребление средствами для ускорения роста волос может привести к обратному эффекту — выпадению.

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Если у вас нет серьезных проблем, которые нарушили рост волос, то сделать это самостоятельно очень сложно. Скорость роста волос заложена у нас от рождения, генетически, в среднем это один сантиметр в месяц. Ни больше, ни меньше не может давать волосяной фолликул, это его работа, — сказала она.



Нагайцева признала, что бывают случаи, когда скорость роста волос нарушается. Для того чтобы установить причину и поставить диагноз, она посоветовала обратиться к специалисту. Но решать эту проблему с помощью масел, сывороток и масок нежелательно, поскольку существует риск усугубить проблему.

Волосы — это не машина, где можно выставлять разные скорости. Поэтому мнения о каких-либо маслах, сыворотках, масках, которые ускорят вам рост волос, — мифы. Более того, вмешиваться в работу волосяного фолликула может быть опасным, трудным, цикл у каждого волосяного фолликула свой, — объяснила она.



По словам Нагайцевой, все средства, которые заявлены как бустеры для роста волос, не ускоряют его. Она отметила, что в краткосрочной перспективе действительно можно увидеть эффект, но он будет недолгим.

На коротком этапе вы увидите эффект, конечно, от стимулирующих рост волос средств, но в дальнейшем вы получите откат в виде выпадения волос. Достаточно просто оказывать должный уход за волосами, — заключила трихолог.



Нагайцева ранее рассказала, что одной из основных причин выпадения волос является стресс. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что также волосы могут выпадать из-за гормонального сбоя, дефицита железа, цинка или витаминов группы В.