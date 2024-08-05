Самые трендовые аксессуары для мужчин в этом сезоне

Трендовыми мужскими аксессуарами в этом сезоне являются галстуки-селедки, широкие декоративные ремни и тонкие браслеты. Об этом «Москве 24» рассказала мужской стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая.

По ее словам, мужчинам также стоит присмотреться к солнцезащитным очкам в массивной пластиковой оправе.

«На показах чаще всего встречается именно прямоугольная форма оправы, иногда больше напоминающая квадрат. Тем же, кто особенно любит экспериментировать с трендами, советую присмотреться к очкам в форме горнолыжной маски», — отметила стилист.



Помимо этого, в моде шелковые шейные платки. Их эксперт советует закрутить жгутом и свободно повязать на шею, аксессуар можно носить с летней рубашкой или футболкой. Базалицкая добавила, что в тренде также находятся чокеры из цепей с крупными звеньями и сеты из тонких цепочек или из ниток бисера.

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян до этого назвал аксессуар, который изменит повседневный образ. Он посоветовал надевать браслет на щиколотку, чтобы украсить образ. По его словам, такая маленькая деталь добавит нежной изюминки в самый базовый летний лук.