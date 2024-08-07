Меган Фокс оголила ягодицы на шопинге

Американская актриса и фотомодель Меган Фокс оконфузилась перед папарацци во время шопинга. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

38-летняя знаменитость была замечена в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерами в черных высоких сапогах и оверсайз футболке черно-белого цвета, оформленной изображением ангела и надписью. Звезда взяла в собой синюю сумку, а в качестве украшений выбрала сияющий чокер и солнцезащитные очки. На размещенных кадрах видно, что она не стала надевать штаны.

В один момент Фокс повернулась к уличным фотографам спиной, чтобы подняться по лестнице. Но футболка немного приподнялась и обнажила ее ягодицы.

Ранее сообщалось, что Фокс приняла участие в съемках откровенных сцен фильма «Подчинение».