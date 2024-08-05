54-летняя невеста миллиардера Безоса вышла в свет в прозрачном платье

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес появилась на публике в откровенном наряде. Снимком с ней поделилась модель Брукс Нейдер в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя репортерша отдохнула на яхте в Италии вместе с приятельницами — моделью Брукс Нейдер, актрисой Евой Лонгорией и бизнесвумен Эльзой Мари Коллинз. Санчес вышла в свет в кружевном корсетном платье красного цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. Из аксессуаров на ней были золотое колье и серьги-гвоздики.

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В июле Лорен Санчес случайно оконфузилась на публике. Тогда папарацци запечатлели репортершу у автомобиля в платье из ассортимента модного дома Dolce & Gabbana.