53-летняя телезвезда ответила на критику ее фото в купальниках

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель ответила на критику фото в купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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53-летняя знаменитость записала видео, где продемонстрировала фигуру в черно-белом бикини и рассказала о негативных комментариях со стороны хейтеров по поводу ее внешнего вида.

«Многие из вас говорят, что я слишком стара, чтобы носить бикини. Это было в моем ящике, и на нем были бирки», — заявила Франкель и повернулась к камере боком, показав крупным планов этикетки на плавках.



Некоторые поклонники поддержали предпринимательницу в комментариях под роликом.

«Вы выглядите потрясающе, и если вы чувствуете себя в купальниках хорошо, то наплевать, что говорят остальные», «Дорогая, ты выглядишь феноменально», «Ты же знаешь, что хорошо выглядишь. Зачем тогда спрашиваешь?», «Невероятная фигура», «Купальники нужно носить тогда, когда тебе захочется», — писали они.



Ранее сообщалось, что Бетенни Франкель поделилась откровенным снимком без фотошопа.