Мужские антитренды на осень 2024: что точно не стоит носить и почему

Ну что, лето подходит к концу, хотя теплые деньги еще радуют солнцем и беззаботностью. Большинство из нас начинают думать о том, что будем носить осенью. А если кто-то еще нет, то самое время начать это делать — особенно мужчинам, которые по какой-то странной причине думают, что одни и те же вещи можно носить годами.

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«Мода постоянно развивается, и то, что было в тренде вчера, сегодня может выглядеть устаревшим или даже нелепым. Осень 2024 года принесла свои новшества и, чтобы оставаться стильным (для мужчины это тоже важно, уж поверьте!), хорошо бы знать, какие вещи лучше оставить в прошлом», — рассказывает стилист Маша Ведерникова.



Вот список мужских анти-трендов.

Узкие джинсы

Они уже несколько сезонов подряд теряют популярность — и, надо сказать, к лучшему, поскольку идут они разве что молодым парням с безупречной атлетической фигурой, которой большинство похвастаться все же не может. Сегодня они окончательно уступают место более свободным и комфортным фасонам.

«Их не слишком просто миксовать с другими видами одежды, да и носить их не так чтобы мега–удобно», — добавляет Маша.



Слишком широкие плечи

Пиджаки с массивными подкладками плеч, которые были популярны в прошлые десятилетия, возвращаются в разряд анти-трендов. Сегодня мода предпочитает более естественные и анатомически правильные формы.

«Чрезмерные плечи создают нелепый и негармоничный силуэт, а еще такие пиджаки часто бывают неудобными и ограничивают свободу движений. Да и пальто, например, найти под такой пиджак уже проблематично», — объясняет Маша.



Логотипы на весь наряд

Одежда с крупными, броскими логотипами лет 10 как перестала быть символом статуса и перешла в категорию анти-трендов. Сейчас актуальны более утонченные и минималистичные решения.

«Большие логотипы могут выглядеть слишком агрессивно и кричаще и не украшают вообще никого, более того, указывают на отсутствие собственного стиля и вкуса. Да, даже если речь о спортивных майках или бейсболках», — настаивает Маша.



Кожаные брюки

Их сложно вписать в повседневный мужской гардероб, они считаются устаревшими и неподходящими для нормального обычного мужчины.

«Они в принципе подходят только двум категориям: рок-звездам на концерте или байкерам, которые не слезают с байка. А, ну еще ковбоям, пожалуй. Но наши читатели наверняка не первые, ни вторые, ни тем более третьи», — перечисляет стилист.



Рубашки с контрастными воротниками и манжетами

Эти сорочки, так популярные в 80-х и 90-х, не возвращаются в моду этой осенью, в отличие от многих других трендов того времени. Современные тенденции склоняются к более сдержанным решениям.

«Их сложно сочетать с другими элементами гардероба, они могут легко создавать перегруженный образ и они откровенно прибавляют лет», — говорит Маша.



Спортивные костюмы из блестящих тканей

Эта одежда была настоящим хитом мужской моды в начале 2000-х, а сегодня костюмы попадают в список анти-трендов на осень 2024 года.

«Они не соответствуют современным представлениям о спортивном стиле, поскольку блестящие ткани могут выглядеть неуместно и откровенно дешево», — предупреждает Маша.



Слишком рваные джинсы

Хотя джинсы с небольшими потертостями и дырками все еще могут выглядеть стильно, чрезмерно рваные модели остаются в прошлом: они могут создавать впечатление неопрятности.