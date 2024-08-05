Модель Айрис Лоу снялась топлес для журнала

Модель Айрис Лоу стала лицом нового выпуска журнала Pop Magazine. Издание опубликовало фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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На обложке 23-летняя дочь актера Джуда Лоу предстала полностью обнаженной. Модель надела только часы Audemars Piguet. Знаменитость позировала в объятиях мужчины. Визажисты сделали Айрис макияж с коричневыми блестящими тенями, румянами и блеском для губ, а стилисты по волосам — объемную укладку.

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Голливудский актер Джуд Лоу воспитывает семерых детей: троих от Сэйди Фрост (27-летний Рафферти, 23-летняя Айрис и 21-летний Руди), по одному от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг (13-летняя София и 8-летняя Ада) и двоих от нынешней супруги Филиппы Коэн (один из них родился в сентябре 2020-го, второй — в начале 2023-го).

Айрис Лоу строит карьеру модели. В январе знаменитость стала лицом выпуска журнала Dust Magazine. Модель позировала на обложке в синем топе Adidas и с короткой стрижкой. Ей сделали «растрепанную» укладку и броский макияж с угольно-черными стрелками. Автором съемки выступил фотограф Себастьян Фаэн.