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Российских мужчин призвали отказаться от узких джинсов

Российская стилистка Маша Ведерникова назвала мужскую одежду, которая выйдет из моды осенью 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

Российских мужчин призвали отказаться от узких джинсов
© Lenta.ru

В грядущем сезоне эксперт призвала отказаться от узких и чрезмерно рваных джинсов, которые могут визуально испортить фигуру или вызвать ощущение неопрятности. Также она внесла в список кожаные брюки. «Они в принципе подходят только двум категориям: рок-звездам на концерте или байкерам, которые не слезают с байка. Еще ковбоям, пожалуй», — отметила собеседница издания.

В то же время из гардероба следует исключить рубашки с контрастными воротниками и манжетами и спортивные костюмы из блестящих тканей. Данные наряды способны зрительно состарить и удешевить образ, пояснила специалистка. Кроме того, в список вошли вещи с крупными логотипами и изделия со слишком объемными плечами.

В июле стилист Николай Овечкин раскритиковал российских мужчин из-за размера шортов в спортзале.

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