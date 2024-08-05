Восемь способов сохранить коллаген в коже

Как только вам исполнится 20 лет, поверхность кожи начинает терять коллаген примерно на один процент в год.

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«Коллаген — это обычный белок, из которого состоят кожа, волосы, ногти и соединительная ткань, и который придает коже структуру, эластичность и прочность. С возрастом естественная выработка коллагена в организме замедляется», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.



Ультрафиолетовое облучение, загрязнение окружающей среды, курение и неправильное питание могут вызвать разрушение коллагена, что приводит к снижению упругости и эластичности кожи, появлению морщин, тонких линий и провисанию. Когда коллаген поврежден или потерян, его сложно восполнить, поэтому его сохранение помогает сохранить молодость и здоровье кожи. Итак, что нужно делать?

Используйте увлажняющий крем с коллагеном

Это может помочь обеспечить увлажнение и восстановить поврежденный кожный барьер, но вам нужно искать правильный продукт.

«Коллаген — очень большая молекула, и он не проникает в глубокие слои кожи. Поскольку эффективность стимуляции синтеза естественного коллагена с помощью кремов местного действия неизвестна, ищите увлажняющие средства, которые поддерживают и защищают запасы белка в вашей коже, а не продукты, которые якобы поставляют новый путем местного применения», — рассказывает дерматолог.



Инвестируйте в микронидлинг

Это хорошо известная процедура, стимулирующая выработку коллагена, которая создает микротравмы в коже. Они стимулируют естественный процесс заживления организма, способствуя выработке коллагена и эластина в качестве побочного продукта.

«Микронидлинг также улучшает текстуру кожи, уменьшает морщины и минимизирует шрамы», — добавляет Ирина.



«Как правило, результаты появляются через несколько недель после процедуры, а в последующие месяцы они продолжают улучшаться, поскольку выработка коллагена увеличивается».



Включите ретиноиды в свой распорядок дня

Это производные витамина А, преобразованные в ретиноевую кислоту для использования в топических и пероральных средствах по уходу за кожей. При местном применении они стимулируют выработку коллагена и способствуют обновлению клеток кожи.

«Это помогает защитить существующий коллаген и стимулирует образование новых коллагеновых волокон», — говорит дерматолог.



Посмотрите на радиочастотные процедуры

Радиочастотные процедуры основаны на энергии, подаваемой глубоко в кожу, чтобы нагреть ее и стимулировать выработку коллагена и эластина. В результате процедуры кожа становится более плотной, упругой и гладкой, уменьшается количество морщин и дряблость.

«Мне нравятся эти процедуры, потому что они дают эффективные и видимые результаты», — убеждена Ирина.



Наносите витамин С

Включение антиоксиданта в ежедневный уход за кожей может изменить ситуацию к лучшему, когда речь идет о сохранении коллагена.

«Витамин С является кофактором в производстве коллагена, и его местное применение должно помочь процессу строительства коллагена», — объясняет дерматолог.



Витамин С также помогает защитить кожу от свободных радикалов, которые разрушают уровень коллагена (и эластина), одновременно уменьшая тонкие линии, морщины и темные пятна.

«Как и большинство других ингредиентов для ухода за кожей, его действие занимает около трех месяцев», — добавляет эксперт.



«Именно столько времени требуется для того, чтобы процессы на клеточном уровне привели к видимым изменениям».

Попробуйте химический пилинг

Химические пилинги часто хвалят за то, что они разглаживают кожу и выравнивают тон. Но, по правде говоря, они также способствуют укреплению коллагена. Химические пилинги с альфа-гидроксикислотами (AHA), содержащие гликолевую или молочную кислоту, отшелушивают кожу и способствуют обновлению клеток кожи, защищая коллаген и стимулируя образование нового коллагена.

Подумайте о своей диете

«Коллаген — это белок, поэтому важно соблюдать диету с достаточным количеством белка», — говорит доктор.



«Белки и аминокислоты помогают строить другие белки и аминокислоты».



Ирина добавляет, что нежирное мясо, рыба и бобовые являются хорошими источниками коллагена, поскольку обеспечивают незаменимыми аминокислотами, а богатые антиоксидантами продукты, такие как орехи и зеленый чай, борются со свободными радикалами, которые разрушают коллаген.

Наносите солнцезащитный крем каждый день

Один из самых простых способов сохранить коллаген — ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом.

«Солнцезащитный крем крайне важен для сохранения коллагена, поскольку ультрафиолетовое излучение — один из главных виновников разрушения коллагена», — предупреждает Ирина.



Она рекомендует использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 или выше, чтобы защитить кожу от UVA- и UVB-лучей.