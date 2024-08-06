Алена Кравец пожалела о сделанной пластике груди

Российская актриса, певица и модель Алена Кравец несколько лет назад решилась на серьезную операцию. Светская львица пожелала изменить размер и форму своей груди. Работа хирурга, по признанию женщины, в целом ее устроила. Однако спустя время Алена о содеянном сильно пожалела.

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В недавнем интервью изданию Prozvezd 39-летняя модель рассказала, что изначально она хотела сделать бюст более выразительным. Хирург со своей задачей справился. Кравец же называет свое решение большой ошибкой. Светская львица мечтает избавиться от всего инородного.

«Сейчас я об этом очень жалею. Постоянно думаю: „Зачем же я поставила себе эту гадость?“ Я очень хочу вынуть все инородное и стать натурель!» — посетовала Алена в беседе с представителями прессы.

Женщина также ответила на обвинения общественности в злоупотреблении пластическими операциями. По признанию актрисы, кроме груди она ничего с собой не делала. Кравец клянется, что все остальное у нее «свое».